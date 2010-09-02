Объявился разыскиваемый Интерполом Данилишин!

Разыскиваемый Интерполом экс-министр экономики в Кабмине Юлии Тимошенко Богдан Данилишин заявил, что намерен появиться в Украине и не скрывается от следствия. Об этом он сообщил в телефонном интервью Kyiv Post. "Я сейчас нахожусь на лечении. Кроме того, я нахожусь в отпуске еще с начала июня", - заявил Данилишин. При этом он не пожелал уточнить свое местонахождение. На вопрос, рассматривает ли он возможность подачи заявки на предоставление политического убежища за рубежом, Данилишин заявил, что намерен вернуться после завершения лечения. Он отверг обвинения Генпрокуратуры в свой адрес о причиненных убытках государству, а также отметил, что приветствует стремление действующей власти навести порядок в государственных закупках. Как сообщалось, в конце августа Интерпол объявил бывшего министра экономики Богдана Данилишина в международный розыск. Ранее Генеральная прокуратура объявила в розыск Данилишина, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении государству убытков на 4,5 млн гривен при одобрении применения международным аэропортом Борисполь процедуры государственных закупок у одного участника. 5 августа Генпрокуратура возбудила дело по факту нанесения Данилишиным убытков государству на 4,5 млн гривен. Дело возбуждено по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.