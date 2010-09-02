Максим Шацких рассказал о пропаже Лексуса

Форвард киевского Арсенала поведал историю о том, как в прошлом году выкупал у преступников свой же собственный автомобиль, угнанный ими в Киеве. Недавно правоохранительные органы раскрыли преступную группировку, работавшую в Киеве и других регионах Украины, и занимавшуюся кражей автомобилей и их возвратом бывшим владельцам за определенное вознаграждение. В группу, кроме криминальных элементов, входили и теперь уже бывшие сотрудники правоохранительных органов. Когда преступная схема раскрылась, а преступников поймали, выяснилось, что их жертвой стал и известный футболист. "Да, действительно, неприятный эпизод с похищением машины был, я сам ее возвращал, заплатил выкуп в размере 47 тысяч долларов, - рассказал Максим Шацких. - Сейчас этой машины у меня нет - я давно ее продал". Более подробно о неприятной истории рассказала жена Максима - Олеся Шацких: "Это случилось летом прошлого года, когда мы с мужем были в Казахстане. Он тогда выступал за Локомотив из Астаны. Лексус-570 Максима оставался в Киеве, на нем с нашего разрешения выезжал мой брат. Угнали машину, когда она стояла у ресторана. Мой брат видел, как угонщики на машине сбили шлагбаум и уехали на авто, он вызвал милицию на место преступления. А через два-три дня с нами связались и сказали о сумме, которую просят за машину". "Самое обидное, - продолжила Олеся, - это то, что наводку на машину дал очень близкий для нас человек. Он не футболист, но вхож в нашу семью и семью Динамо. Когда мы узнали это - были в шоке. Позже к нам приходили родственники этого человека, просили за него. Обещали вернуть деньги. И Максим написал заявление в милицию, что претензий не имеет, мы надеялись на порядочность этих людей. Правда, все деньги так и не возвратили - лишь половину. Но Бог им судья, мой муж не из тех людей, которые будут за кем-то бегать". Сейчас этой машины у Максима Шацких уже нет, ведь по словам его жены, похитители забрали из авто все личные вещи, а при угоне разбили фары. Кроме того, выяснилось, что футболист является стойким приверженцем другой марки, а поэтому, кроме несчастливого Лексуса, всегда ездил только на Мерседесах. Поэтому история с потерей, возвращением и продажей американского джипа прошло спокойно.