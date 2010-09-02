Луценко будет главным от Тимошенко по Киеву

Экс-глава МВД, лидер Народной самообороны Юрий Луценко может возглавить на местных выборах киевский областной избирательный штаб Блока Юлии Тимошенко, сообщил источник в НС. "Юрий Луценко может возглавить избирательный штаб БЮТ в Киевской области", - отметил источник. По его словам, окончательно решение по этому поводу будет принято 9 сентября. При этом источник не уточнил, каким образом будет приниматься такое решение – на форуме организации, либо лично Юрием Луценко. Напомним, ранее Юрий Луценко заявил о высокой вероятности ареста одного из лидеров Батьківщини Александра Турчинова. Луценко в 2005 году возглавил МВД и занимал эту должность в трех правительствах подряд - Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. В декабре 2006 года был уволен, после чего объявил о создании общественного движения Народная самооборона. Во время внеочередных выборов в парламент в 2007 году возглавил список избирательного блока Наша Украина - Народная самооборона (НУНС). В декабре 2007 года после создания коалиции между БЮТ и НУНС вновь назначен главой МВД в правительстве Юлии Тимошенко. 28 января 2010 года Верховная Рада отправила Луценко в отставку.