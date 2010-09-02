Путин рассказал, от чего у него «сносит крышу»

Премьер-министр России Владимир Путин признался студентам в своей любви ко Вселенной. Вчера в Красноярске Путин открыл Институт нефти и газа Сибирского федерального университета, пишет «Коммерсант» Во время круглого стола со студентами, отвечая на вопрос о том, какую науку премьер еще хотел бы изучить в жизни, Путин принялся живописно рассказывать о теориях возникновения Вселенной. «Сейчас наиболее распространена теория возникновения новой Вселенной - так называемая теория большого взрыва. Огромная масса вещества копилась, внутренние процессы происходят, и постепенно образуются планеты, галактики, звездные системы! И что любопытно, как специалисты говорят: они не просто потом, после взрыва, разлетаются, а разлетаются как фейерверк!», - сказал российский премьер. «Вселенная - это, конечно, такая глобальная вещь, и когда начинаешь об этом думать, крышу сносит совсем», - признался Путин. Кроме того, как выяснилось, премьер живо интересуется тем, как развивается и собственно наша Земля. «Говорят, мамонты погибли от похолодания. А я слышал другую точку зрения: они погибли, потому что наступило всеобщее потепление. Поднялся уровень океана, суша начала сокращаться, появились острова, где мамонты начали скапливаться», - рассказал Путин.