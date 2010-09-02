Житомирский губернатор приобрел себе «членовоз» за 400 тысяч

Пресс-служба Житомирского облсовета сообщила, что купленный недавно легковой автомобиль премиум-класса Toyota Саmry по цене 415 тысяч гривень будет обслуживать губернатора Житомирской области Сергея Рыжука. «Юрий Забела, став председателем Житомирской областного государственной администрации, отдал свой служебный автомобиль марки «Мерседес», государственные номера АМ0054АО в пользование мэру Житомира Вере Шелудченко. А сам вместо него пользовался собственными транспортными средствами», - сообщила пресс-секретарь председателя Житомирского облсовета Дина Калтаева . Сергей Рыжук, заняв место председателя ОГА, остался без транспортного средства. Учитывая, что первая должностное лицо в области не может не иметь служебного транспорта, облгосадминистрация обратилась к депутатскому корпусу областного совета с просьбой о выделении средств. При внесении изменений в областной бюджет на 2010 год, была заложена сумма в размере 500 тыс грн на обновление автопарка администрации. Решение было принято на 25 сессии областного совета, которая состоялась 11 июня». Ранее в Министерстве экономики, сообщили о том, что коммунальное предприятие по эксплуатации административных зданий житомирского областного совета по результатам тендера 17 августа подписало договор с ООО «Стар-Кар» на покупку автомобиля премиум-класса Toyota Саmry. Автомобиль был куплен по цене 415,3 тыс. грн.