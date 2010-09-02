Британцы прорекламируют продукты принца Чарльза

На британском телевидении 2 сентября впервые появится реклама компании принца Чарльза Duchy Originals, выпускающей экологически чистые продукты. Бренд решил запустить рекламную кампанию после того, как Duchy Originals начала терять деньги во время кризиса. В видео снялся известный британский шеф-повар Хестон Блюменталь. Эксклюзивными правами на продажу продукции Duchy Originals уже год владеет розничный ритейлер Waitrose. Компания принца Уэльского решила провести ребрендинг некоторых линий продуктов и переименовать их в «Duchy Originals from Waitrose». Рекламная кампания бренда, в частности, призвана продемонстрировать те партнерские отношения, которые сложились у Duchy Originals с ритейлером. Duchy Originals была основана принцем Чарльзом в 1990 году. За время своего существования компания направила 10,8 миллиона долларов на благотворительность. Duchy Originals выпускает экологически чистые продукты, косметику, а также лекарственные препараты, сделанные на основе растительных экстрактов.