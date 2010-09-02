Портрет Тимошенко появился на школьных дневниках

В некоторых киевских школах детям раздают дневники с Тигрюлей. В частности, на обложке дневника изображен тигренок, и написано «ТигрЮля! Давай-давай!». Также есть информация о том, что в некоторых районах столицы в почтовые ящики были положены дневники, на обложках которых изображена Юлия Тимошенко на мотоцикле. Дарить в школах дневники, буквари и тетради с фото политика или символикой политсилы – не новация БЮТ. Дети и ранее получали такого рода подарки не только от БЮТ, а и от КПУ (буквари от Петра Симоненко в 2009 году), и ряда других политиков разного масштаба. По словам главы главы Комитета избирателей Украины Александра Черненко, в Украине нет прямого запрета воздействовать на детей и их родителей с помощью такой печатной продукции. «Запрещена агитация в госучреждениях, в том числе в школах и детсадах. Также запрещено использование для агитации детей. Но, тут нужно смотреть законы. Формально буквари и дневники от политиков не являются агитацией, поскольку нет избирательной кампании. И тут очень тяжело подкопаться», - говорит он. В то же время эксперт считает, что такого рода подарки могут расцениваться как подкуп избирателей: «Это может подпадать под статью о подкупе избирателей, то есть, родителей. Под подкупом можно понимать бесплатное или льготное предоставление товаров или услуг. И раздача такого рода подарков может так расцениваться, но, опять же, при условии избирательной кампании. Формально ее сейчас нет. Привлечь к ответственности будет проблемно, поскольку формально это не является нарушением закона». «Но, безусловно, лично я отрицательно отношусь к такому виду подарков. Дети – это дети. И если есть желание подарить дневник или еще что-то, то можно их просто закупить, а не печатать. А так, это простое использование ресурсов в политических целях. С морально-этической точки зрения это плохо», - заявил Черненко.