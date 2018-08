Робби Уильямс выпускает мемуары

Британский певец Робби Уильямс, отмечающий в этом году 20-летие своей музыкальной деятельности, выпускает книгу. Работа названа в честь сингла с последнего студийного альбома певца «Reality Killed the Video Star» — «You Know Me». Над книжкой Робби работал вместе с Крисом Хитом, автором биографии Робби Уильямса «Feel», вышедшей в 2004 году и ставшей бестселлером. На двухсот восьмидесяти восьми страницах будут размещены двести пятьдесят фотографий, в том числе ранее нигде не публиковавшиеся. С помощью фото Робби расскажет о прошедших двадцати годах в шоу-бизнесе. Кроме рассказов о сочинении песен и концертах, читатели узнают о триумфах и падениях певца, личной и публичной жизни, поиске сбалансированного решения между взрослением и нежеланием взрослеть. Книга «You Know Me» должна поступить в продажу 20 сентября.