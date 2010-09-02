Путин написал предисловие к биографии Ельцина

В свет вышла биография первого президента России Бориса Ельцина. Книга, написанная Борисом Минаевым, была представлена 2 сентября в рамках 23-й Международной книжной ярмарки в Москве. «Это была самая трудная литературная работа в моей жизни, я чувствовал огромную ответственность перед семьей Бориса Николаевича, теми кто жил в 90-е годы и всеми читателями», - представил свою книгу Минаев. По его словам, в книгу вошли «моменты, о которых никто никогда не писал». Также Минаев сказал, что со временем может быть выпущено второе дополненное издание. Вдова первого президента России Наина Ельцина в целом одобрила работу Минаева. «Радостно, что у нас в России, в этой знаменитой серии появилась такая полная, серьезная, честная биография Бориса Николаевича», - сказала она. Ельцина отметила, что некоторые авторские выкладки показались ей спорными, но добавила, что «это дело автора». Предисловие для книги написал премьер-министр РФ Владимир Путин, который сменил Ельцина на посту президента. В своем тексте Путин в частности рассказал о том, как уже уходя из Кремля, Ельцин вдруг остановился у машины, посмотрел на него и сказал: «Берегите Россию!». По мнению Путина, эти слова первого президента должны «стать главным напутствием для всех, кто вступает на этот высокий пост».