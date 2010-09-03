Жириновский купил себе могилу за 2 миллиона

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский приобрел себе место на московском Троекуровском кладбище за 2 миллиона рублей. Жириновский приобрел себе участок на кладбище за 2 миллиона рублей, фото Натальи Пьетры. Об этом рассказали рабочие кладбища. На Троекуровском кладбище вообще звездопад имен: Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова с мужем, Анна Политковская, Владислав Галкин. Есть и такая особенность: иногда вместо могил стоят таблички с номером договора. Оказывается, это уже проданные места под могилы. Одно из них приобрел для себя лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Как объяснили работники кладбища, такое место стоит 2 миллиона рублей. Табличка с номером договора находится рядом с похороненными родственниками политика. Место находится недалеко от входа, рядом с центральной аллеей. Однако, как заверили в администрации кладбища, рассчитывать на такое место простым смертным не стоит. Как сообщается, на престижных московских кладбищах в лучшем случае можно неофициально договориться о покупке могилы. Согласно Конституции РФ земля для захоронения должна предоставляться бесплатно. Выдается место после смерти человека, но пустой земли на московских городских кладбищах уже нет. Отмечается, что самые престижные кладбища в Москве - Ваганьковское и Новодевичье. Они считаются закрытыми. На Новодевичьем места совсем не осталось.