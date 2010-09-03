Юрий Луценко хотел броситься под колеса джипа

Неприятный инцидент произошел в центре столицы. На бульваре Леси Украинки сотрудники ГАИ остановили джип Тайота Ленд Крузер, за рулем которого был водитель экс-министра Юрия Луценко. "Экипаж ГАИ заметил, что на развороте водитель джипа не включил поворот, зато на переднем лобовом стекле блестнул маячок. Cотрудники ГАИ остановили машину для проверки. Водитель показал удостоверение сотрудника МВД и назвался водителем Юрия Луценко. Рядом сидящий пассажир показал такое же удостоверение и сказал, что он охранник Юрия Витальевича, но это не подействовало на гаишников. Они попросили показать документы на машину, сидевший за водительским креслом мужчина достал доверенность на управление джипом. Но сотрудники ГАИ разглядели, что оно просрочено. Срок их действия закончился 30 марта этого года. Милиционеры начали составлять протокол об административном правонарушении согласно статьи 126 часть первой", - сообщил первый замначальника департамента по связям с общественностью Николай Бондарчук. По словам госавтоинспекторов, через минут 15-20 к машине подошел экс-министр МВД и попытался защитить своих подчиненных. Он настаивал, чтобы отпустили водителя с автомобилем. И как сказали сотрудники ГАИ, практически "снимал с них погоны", напомнив им, с кем они имеют дело и обещал, что ляжет под колеса джипа и не даст его увезти. Ему показали протокол, объяснили суть нарушения, правда, к этому времени таинственным образом с лобового стекла исчез проблесковый маячок. Однако сотрудники ГАИ стояли на своем и никакие доводы Луценко не воспринимали. После составления протокола сам экс-министр, водитель джипа и пассажир исчезли с места проишествия. Сотрудники ГАИ вызвали эвакуатор, чтобы доставить машину на штраф-площадку. Еще через время возле нее появился мужчина и продемонстрировал документы аренды на данный автомобиль. Он представляться не захотел, но утверждал, что это его джип и пытался уговорить сотрудников ГАИ не эвакуировать его. Но тем не менее после не долгих прерикательств машину погрузили на эвакуатор и увезли. Обыск в машине не проводился.