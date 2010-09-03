Луценко «травили» с ГАИшниками анекдоты и не бросался под колеса

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер политической партии «Народная самооборона» Юрий Луценко считает, что задержание автомобиля, в котором он ездит, связано с местью действующего руководства МВД. Об этом он сказал в комментарии относительно задержания упомянутого транспортного средства работниками столичного ГАИ недалеко от дома, где проживает политик. «Я это рассматриваю исключительно как подтверждение тотального наблюдения за мной и моей командой, и как желание «надавить» из-за разоблачения Москалем (народным депутатом от НУ-НС Геннадием Москалем) действий нынешнего руководства МВД с «Кадиллаком», вертолетом, домом, который строят подчиненные Могилева (действующего главы МВД)», – сказал Луценко. Он отметил, что узнал о задержании автомобиля, который, по словам экс-министра, был взят несколько лет назад в аренду, от водителя, который сообщил ему, что автомобиль был остановлен четырьмя автомобилями ГАИ вблизи «Суворовского училища», неподалеку от его дома. По словам Луценко, после получения этой информации он прибыл на место происшествия и поинтересовался у работников ГАИ, что случилось. Те ответили, что у водителя в марте этого года истек срок доверенности на право управления автомобилем, которая была выдана в 2009 году сроком на три года. При этом Луценко опроверг официальную информацию, распространенную МВД, о том, что якобы во время упомянутого инцидента он бросался под автомобили ГАИ, препятствуя, таким образом, работникам милиции. «То, что написало МВД, что я якобы бросался под колеса, – полный бред. Мы с ГАИшниками постояли, посмеялись, «потравили» анекдоты», – сказал Луценко. Он также отметил, что работники ГАИ выписали штраф, который будет оплачен, если действительно подтвердится, что документы водителя на авто были не в порядке. Как сообщалось, вчера в Киеве работники Госавтоинспекции задержали автомобиль бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. По данным МВД, примерно в 17.30 на бульваре Леси Украинки в Киеве (напротив военного лицея имени Богуна) работники милиции остановили автомобиль. «Водитель не предоставил необходимых документов на автомобиль, которые подтверждали бы законность управления транспортным средством. В частности, срок действия доверенности на управление автомобилем, которую предоставил водитель, истек еще 30 марта 2010 года. К тому же, и само оформление этого документа вызвало сомнения относительно его подлинности в целом», – говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что “примерно через четверть часа на место прибыл гражданин Луценко. Он заявил, что не допустит транспортировки автомобиля на штрафплощадку, а в случае попытки это сделать – «ляжет под колеса» авто, то есть будет препятствовать законным действиям работников милиции». Также из источника в Министерстве внутренних дел стало известно, что автомобиль был остановлен из-за того, что якобы водитель во время маневрирования не включил знак «поворот».