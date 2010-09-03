У Миши Галустяна родилась девочка

Впервые стал папой замечательный юморист всея СНГ, 30-летний Михаил Галустян («Наша Раша»). У них с женой Викторией родилась дочь. Вика рожала в Москве, а Михаил в это время был у нас, в Украине — снимался в фильме «Ржевский против Наполеона» в Киеве. «Конечно, мы его уже поздравили, — говорит Владимир Зеленский, который снимается в этой же картине вместе с Галустяном. — Я поздравлял его от всей души, потому что сам когда-то испытывал такое состояние при рождении дочери. Он приехал и сказал, представляешь, у меня ребенок родился… Он герой! Слава богу, девочка здоровенькая. Сегодня лучший подарок для Миши — это освободить его от съемок». Как сообщает lifenews.ru, слухи о беременности Виктории ходили с самой свадьбы, которая состоялась три года назад. Но Галустян отказывался их комментировать, говоря, что все случится в самый подходящий момент. Видимо, теперь момент настал, и Михаил присоединился к числу счастливых отцов-«комедиантов» — Мартиросяну, Родригезу, Гавру и Светлакову. Свадьба Михаила с любимой Викой состоялась в «день трех семерок» — 07.07.2007 года в его родном Сочи, а позже пара отгуляла пышную свадьбу уже в московском ресторане. И, женившись, Михаил взял и приобрел жилье в Москве: «Сейчас то один проект, то другой, то третий — кушать-то надо, — говорил он в одном из своих интервью. — Я даже квартиру в кредит купил. Я вам доложу, отлично стимулирует, всем советую!».