В мэрии утверждают, что Черновецкий ходит на работу

Мэр Киева Леонид Черновецкий находится на рабочем месте и в отпуск не собирается. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщила советник столичного градоначальника Марта Гримская. "Леонид Михайлович на работе. У него сегодня несколько совещаний в мэрии", - заявила она. При этом М.Гримская опровергла информацию о том, что мэр в ближайшее время собирается в отпуск или на больничный. Напомним, в начале июля Л.Черновецкий брал отпуск в связи с необходимостью лечения, а во второй половине июля ушел в плановый отпуск. По словам первого заместителя главы Киевской городской госадминистрации Александра Попова, столичный градоначальник должен был вернуться из отпуска 1 сентября. По словам М.Гримской, мэр Киева вышел на работу в понедельник, 30 августа. Однако он не был замечен на каких-либо официальных мероприятиях. Совещания с участием мэра на официальном сайте киевской власти также не анонсируются.