Эльдар Рязанов теряет зрение и слух

Российский режиссер 82-летний Эльдар Рязанов был госпитализирован в отделение спинальной нейрохирургии НИИ им. Бурденко в Москве. У него обострилась хроническая болезнь — деформирующий остеохондроз позвоночника. — Из-за этого режиссер начал терять зрение и слух, — говорит его семейный врач. — Сейчас состояние удовлетворительное. Если Эльдару Александровичу станет лучше, выпишем домой. Также он ежедневно жалуется на боль в коленях и кистях рук. Сейчас не может передвигаться без посторонней помощи. От операции его родные отказались. В таком возрасте операционное вмешательство может привести к серьезным последствиям. В декабре 2008-х Рязанова оперировали. Тогда он был на грани инсульта. Его парализовало из-за заболевания сосудов. — Раньше я обливался каждое утро холодной водой. Перестал это делать, когда ноги начали сводить судороги, — говорит Эльдар Александрович. — Боль мешает мне писать книги и снимать кино. Режиссер снимает фильм на основе домашнего видео. По вечерам уединяется в комнате и на камеру читает свои стихотворения.