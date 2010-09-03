Скандал в Великобритании: главу МИДа обвиняют в гомосексуализме

Скандал в Кабинете министров Великобритании. Личная жизнь министра иностранных дел Уильяма Хейга стала темой пересудов в британской прессе. Газеты разместили на своих полосах снимки 49-летнего Хейга с 25-летним специальным советником по политическим вопросам Кристофером Майерсом. Сообщается, что перед всеобщими выборами в мае этого года они останавливались в одном гостиничном номере. Майерс, вопреки проводимой сейчас кабинетом министров политике жесткой экономии бюджетных расходов и сокращения числа госслужащих, был взят на эту должность с окладом в 30 тысяч фунтов стерлингов в год. Все это дало повод говорить об особых сексуальных отношениях между мужчинами. Канцелярия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит сообщила, что Дэвид Кэмерон на 100% поддерживает главу МИД. Сам Уильям Хейг опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он также сообщил, что Майерс на фоне скандала был вынужден уйти со своего поста в связи с «неверными и злобными утверждениями» об их отношениях. Глава британского МИД также подчеркнул, что уже 13 лет состоит в прочном браке. Хейг выразил сожаление о том, что не предвидел возникновения спекуляций по этому поводу. Он признал, что «иногда делил комнату с двумя кроватями в отеле со специальным советником Майерсом во время предвыборной кампании». В четверг на пресс-конференции по случаю визита в Лондон немецкой делегации Хейг сказал, что занят «некоторыми довольно важными глобальными проблемами». По его словам, его работа в качестве министра иностранных дел от последних событий нисколько не пострадала. Глава правительства Дэвид Кэмерон находится в отпуске в связи с тем, что на днях у него родилась дочь. Его представительница сказала, что чувства большинства людей - на стороне Хейга. Однако лондонская вечерняя газета Evening Standart со ссылкой на мнение друзей главы Foreighn Office сообщила, что в связи со скандалом Хейг может покинуть свой пост до следующих парламентских выборов и вернуться в бизнес. По сведениям газеты, это заявление Хейг решил сделать после ланча, который состоялся у него накануне вместе с министром финансов Джорджем Осборном.