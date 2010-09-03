Черчилль планировал убить Муссолини

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль планировал убийство лидера фашистской Италии Бенито Муссолини. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph, ссылаясь на французского историка Пьера Мильза, специализирующегося на итальянской истории. Мильза в своей книге «Последние дни Муссолини» пишет, что Черчилль, убив Муссолини, мог скрыть существование писем, которые он писал дуче, и которые могли бы скомпрометировать премьера. «В двадцатых и начале тридцатых Черчилль, как впрочем и Рузвельт (экс-президент США), был большим поклонником Муссолини»,- пишет историк. Позже во время Второй мировой войны к итальянским партизанам был внедрен сотрудник британских спецслужб, итальянец по происхождению Роберт Маккароне. Именно он должен был убить дуче и забрать письма Черчилля из архива итальянского диктатора. Однако, после казни Муссолини партизанами, письма британского премьера так и не нашли.