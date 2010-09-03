Москаль интересуется, что будет Богословской за кражу кастрюль

Геннадий Москаль направил депутатское обращение начальнику Обуховского райотдела милиции Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Геннадий Москаль направил депутатское обращение начальнику Обуховского райотдела милиции В.А. Телецкому, в котором интересуется, какое же решение приняла милиция по заявлению гражданина Р.Ромазанова, который обвинил депутата от Партии регионов Инну Богословскую в краже кастрюль. Как сообщает пресс-служба «Народной самообороны», депутат заметил, что Ромазанов обратился в милицию с заявлением, что И. Богословская похитила из его дома вещи и нанесла убыток на сумму около 70 тыс. долларов, еще 8 августа. Геннадий Москаль напомнил начальнику райотдела, что статья 97 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что по заявлению не позже трехдневного срока милиция должна принять одно из трех решений: возбудить уголовное дело, отказать в возбуждении, или направить заявление по принадлежности. При этом общий срок проверки заявления или сообщения о преступлении до возбуждения дела не может длиться больше, чем десять дней. «Лишь со времени моего обращения в правоохранительные органы прошло уже 14 дней», — напоминает «самооборонец» стражам порядка. «Ко мне лично обратился Р.Ромазанов, который сообщил, что работники обуховского РОВД в неофициальной беседе с ним сообщили о том, что им поступило указание «сверху» не реагировать на его заявление. Учитывая изложенное, прошу сообщить, какие приняты процессуальные решения относительно обвинения народного депутата Украины И.Богословской в совершении преступления», — пишет Геннадий Москаль в депутатском обращении.