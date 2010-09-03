В Лас-Вегасе у "Миссис Россия" украли корону

Во время международного конкурса красоты «Миссис планета Земля – 2010» в Лас-Вегасе у обладательницы титула «Миссис Россия-2010» Надежды Замолодской украли корону королевы красоты. По итогам конкурса «Миссис планета Земля» Замолодская была признана «Миссис Европой», самой стильной участницей конкурса, а также вице-миссис (победу одержала представительница Венесуэлы). Именно корону вице-миссис и похитили у россиянки. "Мы должны были уже улетать обратно в Москву. Я собрала сумки, упаковала чемоданы. А корону завернула в бумагу и положила среди прочего багажа в номере. И каково было мое удивление, когда наутро ее не оказалось. Мы всех подняли на уши, но руководство отеля только плечами пожимало", - рассказала Замолодская. По правилам конкурса теперь россиянке предстоит возместить убытки и оплатить расходы на изготовление копии утерянной короны. Однако «Миссис Россия – 2010» относится к потере короны философски: "Корона очень похожа на ту, что я получила на Миссис Россия. И я подумала, что две одинаковые мне ни к чему", - сказала она.