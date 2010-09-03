Янукович подарил китайцам копию Пересопницкого Евангелия

Президент Украины передал факсимильную копию Пересопницкого Евангелия национально библиотеке Китая. Церемония передачи состоялась в пятницу в Пекине. Янукович отметил, что передача Евангелия состоялась в рамках культурного обмена между двумя странами. Глава украинского государства подчеркнул, что культурный обмен является мощным фундаментом украинско-китайских отношений. Ранее президент Украины Виктор Янукович заявил, что углубление украино-китайских отношений отвечает государственным интересам страны. Как сообщалось, в рамках государственного визита президента Украины Виктора Януковича в Китайскую народную республику подписано 13 двусторонних украинско-китайских документов о сотрудничестве в разных сферах.