Мемуары Тони Блэра стали бестселлером

Книга воспоминаний, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, стала самой продаваемой в Англии по результатам первого дня продаж Мемуары под названием «A Journey» («Путь») посвящены тому периоду жизни Блэра, когда он возглавлял правительство. В США книга продается несколько хуже – она лишь на 12-м месте в списке бестселлеров, а в Канаде ей удалось добраться до 9-го. Читатели во Франции и Германии интереса к мемуарам Бэра практически не проявляют – в этих странах книга стала соответственно 366-й и 529-й, пишет Газета.ру. Тем не менее, представитель сети книжных магазинов Waterstone назвал успех книги «колоссальным» и «беспрецедентным». Точные данные по продажам появятся в следующий вторник, 7 сентября. Мемуары Тони Блэра содержат описание Иракской войны, событий 11 сентября 2001 года в США и смерть принцессы Дианы