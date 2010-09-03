Усаме бен Ладену предложили выкупить семейный дом в Иерусалиме

В Иерусалиме выставлена на продажу вилла, которая ранее принадлежала семье Усамы бен Ладена, лидера террористической организации "Аль-Каида". Как пишет газета "Маарив", нынешний владелец особняка, юрист Муаяну Хури выдвинул единственное условие - купить недвижимость может только сам "террорист номер один". Двухэтажная вилла расположена в элитном арабском квартале Шуафат (восточная часть Иерусалима). Отец Усамы бен Ладена, основатель строительного холдинга Saudi Binladen Group (Саудовская Аравия), Мохаммед бен Ладен купил этот дом в конце 40-х годов прошлого века. По данным издания, Усама бен Ладен несколько раз гостил в семейном доме в начале 60-х годов. После Шестидневной войны и объединения Иерусалима в 1967 году семья бен Ладена переехала в Саудовскую Аравию. До 1980 года на вилле в Шуафате проживал испанский консул. Затем дом купил крупный израильский бизнесмен, который в 1994 году за несколько сот тысяч долларов продал недвижимость Муаяну Хури. После терактов 11 сентября 2001 года, совершенных "Аль-Каидой" в Нью-Йорке, бывший дом семьи бен Ладен стал объектом внимания туристов со всего мира. Напомним, первого сентября суд США приговорил к пожизненному заключению бывшего соратника Усамы бен Ладена Мамдух Махмуд Салим. Он обвинялся в покушении на убийство охранника городской тюрьмы Нью-Йорка Луиса Пепе, потерявшего глаз и получившего повреждение мозга после того, как Салим ударил его заточенной расческой.