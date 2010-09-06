В интернете появились свежие кадры из фильма Гарри Поттер

Сюжет заключительной части поттерианы, нaпомним, строится вокруг поиска крестражей - особых артефактов, в которых Волан-де-Морт заточил части своей души. Пока эти артефакты не уничтожены, убить Темного лорда не представляется возможным. Вместе с тем сам Волан-де-Морт занят поиском трех даров Смерти, которые, по преданию, делают своего обладателя самым могущественным волшебником на Земле. Из-за большого размера литературного первоисточника Джоан Роулинг последний фильм поттерианы разделен на две части. Главные роли в картине, как и прежде, исполняют Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниэл Рэдклифф. Режиссером обоих картин является Дэвид Йейтс - снявший уже Гарри Поттера и орден Феникса и Гарри Поттера и Принца-полукровку. Новые кадры стали второй порцией официально опубликованных фотографий из предстоящего фильма. В конце мая 2010 года, напомним, в интернет уже попали снимки со съемочной площадки картины, на которых были запечатлены постаревшие главные герои. Напомним, что по последней книге о Гарри Поттере - Гарри Поттер и Дары Смерти - будет снято два фильма. Ожидается, что первый фильм выйдет на экраны 19 ноября 2010 года, а второй - 15 июля 2011 года. Дэвид Йейтс намерен экранизировать также и эпилог произведения Джоан Роулинг, описывающий будущее главных героев.