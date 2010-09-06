Януковичу подарили стеклянного быка и красный жилет брокера

На Гонконгской бирже Президенту Украины Виктору Януковичу подарили брокерский жилет и статуэтку быка. В рамках официального визита в Специальный административный район Сянган (Гонконг) Президент Украины Янукович посетил Гонконгскую фондовую биржу. Глава государства провел встречу с вице-президентом этого торгово-финансового учреждения Генри Ло, и ознакомился с опытом организации ее работы, передает «УНИАН». В свою очередь руководство Гонконгской фондовой биржи презентовало Президенту Украины традиционный красный брокерский жилет с персональным номером «1268» и стеклянную статуэтку быка, который является символом биржевой деятельности. Как объяснил вице-президент биржи Генри Ло, отмеченная комбинация цифр на презентованном Януковичу брокерском жилете символизирует богатство и процветание.