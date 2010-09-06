Бродский обозвал Шустера в своем блоге

"К Шустеру больше не пойду, он дерьмо и уничтожает нашу страну. Похоже, специально", - пишет глава Госкопредпринимательства в своем блоге. Глава Госкопредпринимательства Михаил Бродский возмущен пятничным эфиром «Шустер Live», в частности поведением ведущего программы Савика Шустера. Приводим запись Бродского в его блоге полностью: "Шустер нарушил все каноны журналистики, думаю, взял деньги у Юли. Юля, как всегда, нагло врала. Я немного сорвался, да и участников Шустер подбирал для скандала. К Шустеру больше не пойду, он дерьмо и уничтожает нашу страну. Похоже, специально. Нужно 2-4 человека в студии и диспут на тему: как поднять с колен экономику и повысить зарплаты и доходы. Явно участников он подбирает не для этого". Шустер просто провокатор, думал, я ему в морду дам и он рейтинг вернёт. Аферист».