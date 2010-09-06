Неизвестный потребовал $6 млн за возвращение картины Ван Гога

Неизвестный потребовал 6 миллионов долларов за возвращение якобы находящейся в его распоряжении украденной из музея Каира картины знаменитого голландского живописца Винсента Ван Гога "Маки". Об этом сообщает в воскресенье интернет-портал EGYnews. Сумма, которую потребовал за возвращение бесценного шедевра звонивший, составляет порядка 10% от оценочной стоимости картины. Однако немедленно подключившиеся к выяснению личности звонившего египетские спецслужбы вскоре рассеяли призрачные надежды сотрудников Минкультуры на то, что бесследно исчезнувший "Ван Гог", наконец, вернется в музей. Сотрудники органов безопасности выяснили номер телефона, с которого был сделан так переполошивший чиновников звонок. Оказалось, что автором "розыгрыша" стал владелец мастерской по выделке кожи. По его словам, финансовые затруднения в бизнесе натолкнули его на мысль обмануть министерство культуры, чтобы получить необходимые средства. Телефонный мошенник арестован, его ожидает суд. Двадцать первого августа среди бела дня из музея Халиля в Каире была украдена картина Ван Гога "Маки". Совершить кражу преступникам "помогли" неработающая сигнализация и камеры слежения, а также охрана музея, в полном составе отправившаяся в это время на молитву. По горячим следам раскрыть преступление не удалось