Израиль проверит контрабандные авто Гайдука и дочери Тигипко

МИД Израиля направил в Киев высокопоставленного чиновника, который должен разобраться в скандале, связанном с контрабандой элитных автомобилей в нашу страну израильскими дипломатами. В Киев вылетел Яков Ливне, начальник отдела "Евразия-1" Департамента Центральной Европы и Евразии МИД Израиля. Чиновник курирует отношения с европейскими республиками СНГ (кроме Молдовы). Цель его внеплановой командировки - разобраться в скандальной ситуации, связанной с подозрениями насчет причастности бывших сотрудников посольства к контрабанде и незаконной продаже в Украине элитных автомобилей. "Это свалилось нам, как снег на голову. Мы относимся к этой ситуации очень серьезно и сейчас проводим собственное расследование, - заявил порталу IzRus источник в руководстве министерства иностранных дел. - Не исключено, что были подделаны печати. Возможно, был использован просроченный паспорт, который бывшие работники посольства вовремя не вернули. Печать, возможно, была "позаимствована" вечером, когда никого в посольстве не было. Мы очень надеемся и не верим в то, что в этом деле была замешена посол Зина Калай-Клайтман". 1 сентября несколько украинских изданий сообщили о том, что в 2009-2010 годах трое бывших работников посольства Израиля в Киеве незаконно ввозили и продавали в Украине элитные автомобили. Машины при ввозе в страну оформлялись для нужд посольства и по этой причине не облагались налогом, но затем сбывались частным лицам, в том числе известным политикам и членам их семей. Среди покупателей выделяются дочь действующего вице-премьера Сергея Тигипко и бывший вице-премьер Виталий Гайдук. Таким образом израильтяне продали автомобилей на общую сумму почти $3 млн. Информация об этом, появившаяся в СМИ, основывалась на документах Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Украины.