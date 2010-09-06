Грузинские СМИ опубликовали фото «фавориток» Саакашвили

Тбилисский еженедельник «Квирис палитра» опубликовал фотографии известных в Грузии женщин, знакомство которых с президентом Михаилом Саакашвили позволяло или позволяет им занимать важные посты. Как отмечает издание, известная грузинская певица Софо Нижарадзе, сделавшая карьеру в России, работает сейчас в МИД Грузии. Недавно СМИ прочили ее на пост министра культуры и охраны памятников. Нино Каландадзе, в свое время познакомившаяся с Саакашвили в самолете, сейчас заместитель министра иностранных дел. Журналист Алана Гаглоева возглавляла пресс-службу Саакашвили, а сейчас работает в президентской администрации. Певица Нина Цкриалашвили, снявшаяся в бюстгальтере с изображением грузинского флага, работает на ответственном посту в министерстве культуры. «Ни в одной стране нет министра по исполнению наказаний и юридической помощи с такой сексуальной внешностью, как в Грузии», - пишет издание о главе этого ведомства Хатуне Калмахелидзе. В этой галерее и известное фото танцующей Вероники Кобалия, ныне министра экономики и устойчивого развития Грузии. Газета называет героев статьи «удачливыми девочками», которые пользуются вниманием президента, и отмечает, что в другом случае место всех перечисленных дам в «шоу-бизнесе, а не на государственной службе».