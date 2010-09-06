Адриано Челентано тайно отдохнул в Ялте

Знаменитый актер двое суток инкогнито жил в старинном отеле на юге Крыма. Визит звезды был приватным. Ни с кем из руководства Крыма и Ялты он не общался и концертов не давал. «Челентано очень любит тихие старинные отели со своей историей и традициями, поэтому и остановил свой выбор на «Бристоле», - рассказал «Комсомольской правде» директор отеля Вячеслав Курашин. - В распоряжение знаменитого гостя был предоставлен лучший номер, в котором он и провел две ночи». Жил Адриано в VIP-апартаментах площадью около 30 квадратных метров и стоимостью 3395 гривен в сутки. «Синьор Челентано - очень доброжелательный, вежливый и спокойный человек, - призналась сотрудница отеля Светлана, которая встречала гостя. - Никаких телохранителей, никаких понтов. А вот английского он то ли не знает, то ли принципиально на нем не говорит. Все время по-итальянски. Нас выручал его переводчик - мужчина азиатской внешности». За два дня гость успел погулять по местной набережной, где купил колокольчик за 25 гривен и две керамические тарелки с видами Крыма. Продавцы, когда увидели актера, не поверили своим глазам, но на шею не бросались и рукава не обрывали. Крымский визит подтвердил, что в свои 72 года Челентано очень подвижен, энергичен, любознателен. Во второй день синьор Адриано посетил Ливадийский дворец, который его очень впечатлил.