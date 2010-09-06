Жена британского депутата подрабатывала в борделе

Супруга британского политика Майка Уэверли в свободное время подрабатывает проституткой в борделе, получая за это 70 фунтов в час. Как пишет таблоид The Mirror, сам депутат-консерватор Уэверли не был в курсе, и оказался шокирован, когда газетчики открыли ему глаза на тайную жизнь жены. Корреспондент The Mirror, вооруженный скрытой камерой, снял на видео приватный танец, который исполняла для него 39-летняя Клара Уэверли, одетая в сексуальное розовое белье в черный горошек. Женщина заявила журналисту, что ей очень нравится работать в публичном доме, так как здесь ей обеспечена хорошая зарплата, уют и приятные знакомства. В час супруга члена парламента зарабатывает 70 фунтов стерлингов. Клиенты знают ее под именами Би, Адриана и Бьянка. 53-летний Майк Уэверли, пришедший к власти вместе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном в мае этого года, заявил прессе, что расстался с женой еще в феврале и готов доказать этот факт. Однако его потрясение было настолько искренним, что он расплакался, узнав правду о занятиях жены. Уэверли расстроен еще и тем, что скандал может негативно отразиться на репутации премьер-министра. Майк встретил Клару во время своей рабочей поездки в Рио-де-Жанейро. Влюбившись в очаровательную бразильянку, он приобрел для нее шикарную квартиру в престижном районе Копакабаны. Спустя три года Клара, дочь водителя грузовика, переехала в Лондон и стала миссис Уэверли. Судя по всему, ее супруг не знал о том, что еще несколько лет назад его молодая жена работала проституткой. Первое время Клара охотно исполняла обязанности состоятельной домохозяйки, но в 2007 году вернулась к своим прежним занятиям. Постепенно она стала постоянной сотрудницей сразу трех массажных салонов, предлагающих интимные услуги и стриптиз.