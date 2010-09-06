Кондолиза Райс сбежала от Саакашвили

Грузинские власти удивлены поведением бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, которая прибыла в Батуми, но спустя короткое время вдруг без объяснений уехала, так и не встретившись с Саакашвили. Как сообщил источник в Министерстве иностранных дел Грузии, Райс приехала в Батуми для участия в двухдневном международном симпозиуме «Глобальные вызовы миру в постперестроечную эпоху». После этого она должна была отправиться в Тбилиси, чтобы встретиться там с президентом Грузии. Вместо этого она неожиданно быстро попрощалась с бывшим секретарем Совета национальной обороны США Уильямом Пери и улетела в Дублин. «Действия Райс произвели на грузинское руководство обескураживающее впечатление», - отметил источник в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Отметим, что за день до начала симпозиума от участия в нем отказался и бывший президент СССР Михаил Горбачев. О причинах отказа не сообщалось. Стоит отметить, что после войны 2008 года Саакашвили всячески пытается наладить контакты со странами Запада, устраивая различные форумы и конференции.