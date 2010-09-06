Бродскому намекнули на проблемы с мужскими частями тела

БЮТ отреагировал на выпад Бродского в сторону их лидера. Так, бютовец Юрий Терехин намекнул, что у Бродского, вероятно, есть проблемы "по Фрейду". "Наверное, у него существует неудовлетворенность по Фрейду, и все это у него происходит неосознанно", - говорит депутат. "Его проблемы, думаю, находятся не в голове, а в другой части тела", - подчеркивает он. На уточнение, имеет ли он в виду части тела ниже пояса, Терехин ответил: "Если у него есть мужские части тела, то, наверное, проблемы у него именно с ними". Напомним, что Бродский назвал телеведущего Савика Шустера "дерьмом" и заявил, что Юлия Тимошенко, как всегда, "нагло врет".