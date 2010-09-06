Сын Чарли Чаплина не приехал в Донецк из-за больного зуба

Сыну великого комика прошлого столетия Чарли Чаплина – Юджину пришлось отложить свой визит в Донецк. Как сообщили организаторы поездки, причина – проблемы со здоровьем. Предполагалось, что сегодня Юджин Чаплин проведет пресс-конференцию, а также откроет ретро-сезон в кинотеатре имени Т.Г.Шевченко. Сын «маленького бродяги» большого кинематографа обещал привезти в Донецк и несколько картин, посвященных творчеству легендарного отца. Из неофициальных источников стало известно, что причиной срыва визита в Донецк стал больной зуб Чаплина и недоверие последнего к украинским стоматологам. Юджин Чаплин известен как режиссер-документалист. В качестве звукорежиссера и режиссера-постановщика ему довелось работать в Женевском театре. С Украиной Юджин уже знаком благодаря кинофестивалю «Молодость» (ноябрь 2009), а вот в Донецке он должен был побывать впервые. Пока же его визит в шахтерскую столицу отложен на неопределенное время.