Як Терезія Яценюк поетичний фестиваль в Чернівцях відкривала (ФОТО)

За підтримки Фонду Арсенія Яценюка «Open Ukraine» в Чернівцях з 3 по 5 вересня успішно пройшов перший міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ», який зібрав діячів мистецтва з України, Німеччини, Австрії та Швейцарії, як відомих поетів, так і діджеїв, віджеїв, фотохудожників та музикантів. Фестиваль складався з поетичних читань, молодіжної поетичної сцени, презентації книг, сигарно-поетичних та винно-поетичних дискусій, культурологічних екскурсій, художніх експозицій та музичних вечірок. Серед численних гостей свята були присутні майстри слова Юрій Андрухович, Наталка Білоцерківець, Ельке Ерб, Герхард Фалькнер, Мілена Фіндайс, Хендрік Джексон, Інгеборг Кайзер, Олег Лишега, Бріггітте Олешинські, Ігор Померанцев, Андреас Заурер, Юліан Шуттінг. Учасники фестивалю мали змогу також насолодитися виступами діджеїв з України, Австрії, Німеччини та Швейцарії: Triad, Henree, Franksen, Soulsurfer, Webber,`Miss Sue, Diva, Lera та MC Kemo. 3-го вересня у відкритті Фестивалю взяла участь Голова Наглядової ради Фонду «Open Ukraine» Терезія Яценюк.