Могилев решил избавиться от скандального "Кадиллака"

Министр внутренних дел Анатолий Могилев передаст скандальный "Кадиллак", подаренный анонимным спонсором, в МИД. Об этом Могилев сказал в интервью "Украинской правде". "Чтобы снять тему по "Кадиллаку"... У нас в МИД есть отдел по встрече иностранных делегации. Я передам "Кадиллак" туда, чтобы он встречал иностранные делегации. В случае необходимости будем его оттуда брать. И на этом закончим тему", - сказал Могилев. Комментируя разоблачения Геннадия Москаля, что "Кадиллак" по документам был подарен МВД физлицом, у которого нет даже телевизора, Могилев ответил: "Что делать, если какая-то фирма решила подарить, но сама напрямую не хочет дарить? У них есть работающий водитель, и они дарят через него". На реплику, что по закону "О милиции" МВД не может принимать подарки от физлиц, Могилев ответил: "Если вы говорите, что от физлица нельзя получать помощь, то сам господин Москаль, возглавляя крымский главк, внес 13 тысяч 700 гривен на развитие материальной базы милиции". Ранее Москаль заявил, что для Могилева купили автомобиль Cadillac ценой в более миллиона гривен. В МВД заявили, что эта машина была "безвозмездно передана в марте этого года в подразделения милиции Киевщины для обслуживания иностранных делегаций". Вместе с тем Москаль утверждает, что Cadillac министру подарили на день рождения коллеги, которые скидывались на него деньгами.