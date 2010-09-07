Литвин любит каждого депутата и готов их душить в объятиях

Владимир Литвин готов поставить на рассмотрение Верховной Рады 4 законопроекта от оппозиции, если на это будет согласие зала. Об этом он заявил в понедельник журналистам. "Я предложил представителям оппозиции, учитывая тот факт, что они требуют, чтобы завтра первыми рассматривались эти 4 вопроса, поставить их на голосование. Если Верховная Рада поддержит (внесение вопросов в повестку дня) - будем рассматривать, если нет - тогда в среду, по установленной практике, в день оппозиции ", - сказал спикер. Комментируя информацию о том, что оппозиция во вторник собирает сторонников перед Радой, а также намерена блокировать трибуну, Литвин отметил, что "при всем уважении к праву людей на такую прямую норму демократии, как митинги и демонстрации, Верховная Рада не должна обслуживать митинги, при условии, что она будет работать". "Для меня крайне важно, чтобы работала Верховная Рада, для меня не имеет значения коалиция или оппозиция. Я люблю каждого депутата, готов душить в объятиях, для того, чтобы у нас не было таких аномальных ситуаций в Верховной Раде. Я имею в виду блокирование", - сказал спикер.