Дубайский шейх хочет обогнать Абрамовича по длине яхты

Дубайский шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум решил удлинить свою яхту «Дубай» и тем самым сделать ее самым длинным в мире судном, принадлежащим частному лицу. Ныне самым длинным частным судном считается яхта «Эклипс», принадлежащая Роману Абрамовичу. Ее длина составляет 162 метра 46 сантиметров. Яхте «Дубай» предстоит плановый ремонт в 2011 году. Среди прочего, на судне планируется установить радар, который будет выдаваться с носа и сделает «Дубай» на 15 сантиметров длиннее «Эклипса». Кроме того, к корме яхты дубайского шейха предполагается приделать «пляж» шириной около двух метров. Подобные пляжи в последние пару лет вошли в моду среди владельцев крупных яхт. «Дубай» был спущен на воду в 2006 году. Первоначально он предназначался для брата султана Брунея, но затем тот отказался от яхты из-за финансовых затруднений, и судно приобрел аль-Мактум. «Дубай» считался самой длинной яхтой в мире до 12 июня 2009 года, когда на воду был спущен «Эклипс» Романа Абрамовича.