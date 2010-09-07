Саркози стал жертвой «бомбы» в Google

Google находит личную страницу французского президента по запросу слова «задница». Президент Франции Николя Саркози стал жертвой так называемого гуглбомбинга. Его личная страница на Facebook появляется в топе результатов поиска Google после ввода запроса с французским выражением trou du cul. С французского оно приблизительно переводится как «задница». По информации Google, в случае с президентом Франции для гуглбомбинга шутники создали в поисковике множество поисковых запросов, в которых адрес страницы французского президента фигурировал вместе с бранным выражением. Стоит отметить, что в июле 2009 года над Саркози уже шутили аналогичным образом, однако текст поискового запроса несколько отличался. Сайт президента тогда появлялся первым в списке Google при поиске по словам «trou du cul du web». Гуглбомбингу в разное время подвергались и другие мировые лидеры. Так, страница бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра выпадала в топе Google по запросу из слова «liar» (лжец), а интернет-страница бывшего президента США Джорджа Буша-младшего появлялась в поисковике при запросе со словами «miserable failure» (жалкий неудачник).