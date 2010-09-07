Тони Блэр рассказал, как пил и вертел людьми

На днях на прилавках книжных магазинов Британии появились мемуары Тони Блэра, и о сверхнепопулярном экс-премьере тут же заговорил весь мир. Шутка ли, в первый же день 700-страничный фолиант стал бестселлером номер один, причем не только в Британии, но в Штатах и даже Канаде. Книга «Странствие: моя политическая жизнь» побила рекорд мемуаров Дэвида Бекхэма и по царящему ажиотажу может сравниться только с новинками от Дэна Брауна и эпопеей про Гарри Поттера. Издатели, видимо, ожидали подобный успех, поскольку на гонорар не поскупились - только в качестве аванса Блэр получил целых 7 миллионов долларов! Предисловие к воспоминаниям уже окрестили «любовным письмом» Блэра к Америке, куда тот специально вылетал, чтобы лично рекламировать свое творение. Насколько сильно 57-летний Блэр непопулярен у себя на родине, настолько же сильно его почитают в США. И есть за что - главный союзник Джорджа Буша осыпает последних американских президентов ворохом комплиментов. Билл Клинтон, по его словам, «самый потрясающий политик», которых он когда-либо встречал. Джордж Буш-младший - «настоящий идеалист», а Барак Обама - «человек, состоящий из одной стали». А вот о своем преемнике - теперь уже тоже бывшем премьере Гордоне Брауне - автор отзывается весьма нелестно. Досталось и королевской семье. Блэру претил роман принцессы Дианы с Доди аль-Файедом, не нравилась ему и способность леди Ди «манипулировать людьми». «У нее была экстраординарная способность вскружить голову кому угодно. Мы с ней оба, каждый по-своему, вертели людьми», - пишет политик. Гибель принцессы пришлась на тот момент, когда он только-только пришел к власти, и королева еще не воспринимала его как достойного соратника. Блэр вспоминает, что потратил много сил, чтобы убедить гордую Елизавету выступить по такому случаю с заявлением, поскольку народ сильно обидит вялая реакция монарха на смерть Дианы: «Я страстно говорил о необходимости усвоить преподанные жизнью уроки. Я волновался, что она найдет меня бесцеремонным - она держала себя несколько надменно». Сожалеет экс-премьер о двух вещах - что запретил народу в свое время охотиться на лис («ведь для охотников - это смысл жизни») и что слишком много пил. Как выяснилось, в бытность премьером перед обедом он пил виски или джин с тоником, а затем еще пару бокалов вина или даже полбутылки. «Я был на грани», - вспоминает автор.