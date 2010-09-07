Литвин напомнил депутатам, что они не в песочнице играют

В Украине должно прекратиться политическое противостоянине и выяснение отношений после президентских выборов, говорит спикер. "Украина должна работать и развиваться как независимое государство", - подчеркнул спикер Владимир Литвин, открывая сессию Верховной Рады. "Следующие полгода будут зависеть от того, насколько мы с вами сможем законодательно внедрить те реформы, которые объявил президент Украины", - говорит спикер. "Есть реформы, теперь нужно, чтобы они были воплощены в жизнь. А у нас продолжается выяснение отношений после президентских выборов. Сегодня делаются попытки повторить события 10-летней давности. Существует большая опасность сломать и разрушить страну. Центр конфликта не в Верховной Раде. Проблема в трудоустройстве нескольких человек", - возмущен политик. "Возможно, нужно собраться всем вместе и откупиться от этих людей", - подчеркнул Литвин. "Сегодня должно было быть рассмотрено два вопроса - мораторий и энергетическая безопасность. Вечером эту договоренность сламали. Нам всем нужно успокоение и диалог", - говорит он. По словам Литвина, политики должны сделать все, чтобы их непродуманными действиями окончательно не убить страну. "Кто подписывал меморандум с МВФ? Тезис - мы подписали, но не выполняли, не проходит, поскольку речь идет о государственности, а не политической песочнице. Давайте дадим шанс стране, прекратим роль нищих, особенно во время визитов в другие страны, это унижает государство. Главное - отойти от инстинктов и местечкового уровня разговора", - уверен спикер.