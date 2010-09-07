Маричка Падалко вернулась из роддома домой

Телеведущая Маричка Падалко, которая на прошлой неделе родила дочь Катю, выписалась из роддома. В субботу Егор Соболев со старшими детьми встречал любимую у роддома № 7. Хотя выписка намечалась к 14-00, Маричка не торопилась явиться на глаза встречающих. На улицу Предславенскую, 9 к роддому подъехали Егор со старшими детишками Мишей и Машей и кучей родственников и друзей. Сначала, как и положено Егор с букетом цветов поднялся наверх и собрал все вещи Марички. А потом наступила мучительная пауза - семейство почти два часа ждало Мричку. Пока Егор нервно прохаживался вокруг машины, детьми занималась Лида Таран и Юлия Бориско. Позже Егора зазвонил телефон - это Маричка приглашала его за ребенком. «Я знаю, что больше всех младшую сестру ждал Миша - старший сын Марички и Егора, - рассказали в пресс-службе «1+1». - Маричка тоже сильно волновалась перед родами».