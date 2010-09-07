Супермодель Водянова сыграет главную роль в кино

Известная российская супермодель Наталья Водянова станет главной героиней фильма по роману бельгийского писателя Альбера Коэна «Прекрасная дама». Съемки стартуют в Женеве в октябре 2010 года Кинодебют Водяновой, которая уже много лет остается в топ-листе ведущих моделей мира, состоялся еще в 2001 году, когда «русская Золушка» сыграла в комедии «Агент Стрекоза» Фрэнсиса Форда Копполы. С тех пор Водянова снялась еще в трех лентах, где ей доставались небольшие или эпизодические роли, и только теперь модели предстоит сыграть главную героиню фильма, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Matin. Партнером Водяновой станет ирландский актер Джонатан Рис-Майерс, («Бархатная золотая жила», «Из Парижа с любовью», сериал «Тюдоры»). Для режиссера Гленио Бондера «Прекрасная дама» также станет дебютной работой. Съемки начнутся 27 октября в Женеве и продолжатся в Италии, а затем киногруппа переедет в Германию, уточняет газета. Название картины в оригинале звучит как «Belle du Seigneur» (сорт чайной розы). Действие романа разворачивается в годы Второй Мировой войны в Женеве, где Солаль, высокопоставленный чиновник в Лиге Наций (Рис-Майерс), завязывает роман с замужней женщиной Арианой (Водянова).