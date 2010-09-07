Полуфиналистки конкурса Мисс Украина оделись ради безопасного секса

В финале юбилейного Национального конкурса Мисс Украина его участницы вышли на сцену дворца «Украина» в стильных футболках, посвященных теме безопасного секса. Так самые красивые девушки Украины поддержали проект Fashion AID, который запустил Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД», чтобы защитить украинскую молодежь от ВИЧ/СПИДа и вовлечь ее в сбор благотворительных пожертвований для ВИЧ-позитивных детей. На средства, собранные за первый месяц работы проекта, был приобретен слуховой аппарат для шестилетней ВИЧ-позитивной девочки, которая несколько лет назад начала терять слух и, как следствие, отставать в своем развитии. Благодаря каждому, кто сегодня одет в футболку Fashion AID, 1 сентября Настя пошла в школу. И главное – она снова слышит голос своей мамы... Проект поддержали не только участницы конкурса Мисс Украина. В футболках из коллекции Fashion AID провели свою фотосессию ведущие программы «Подъем» на Новом канале – Сергей Притула, Александр Педан и Ольга Фреймут, а также участники «Фабрики зірок 3» – близнецы Борисенко, Стас Шуринс, Таня Воржева, Эрика, Алексей Матиас, Коля Серга. На недавней фотосессии они не только примерили стильные обновки, но и создали несколько своих моделей.