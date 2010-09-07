Жан-Люк Годар отказался ехать за Оскаром

Знаменитый французский режиссер, объявленный американской Киноакадемией лауреатом почетного «Оскара», заявил, что не поедет на торжественную церемонию вручения наград О решении Годара сообщила его официальный представитель Анна Мария Миевилль. По ее утверждению, Годар получил извещение о присуждении ему награды, но не сможет принять ее, поскольку состояние здоровья не позволяет ему совершать столь далекие путешествия, пишет Взгляд.Ру. Однако Миевилль предложила и иную версию. Вполне возможно, Годар отказался ехать за наградой, когда понял, что почетные золотые статуэтки будут вручаться не на главной церемонии «Оскар 2011», которая состоится в феврале, а на губернаторском балу 13 ноября 2010 года. Напомним, что таков новый регламент Киноакадемии. Руководство Киноакадемии в свою очередь заверяет, что «Оскар» будет доставлен французскому режиссеру иным «удобным для него способом».