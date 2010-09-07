Джоли и Питт наняли для детей психотерапевта

Так как Брэд Питт и Анжелина Джоли постоянно колесят по миру, снимаясь в новых фильмах или занимаясь благотворительностью в слаборазвитых странах, молодое поколение семьи взбунтовалось. Как рассказывают источники из ближайшего окружения актеров, ситуация в доме самой блистательной голливудской пары окончательно вышла из-под контроля: у детей явно серьезные психологические проблемы. Главная беда семьи Джоли-Питт – родителям хронически не хватает времени не то что для воспитания, но даже и для общения со своими детьми. По словам источников, дело доходит до того, что младшие близнецы начали называть «мамой» свою няню. Ребятишки искренне привязаны к воспитательницам, однако даже самые заботливые няни не могут заменить отпрыскам часто отсутствующих родителей. К тому же няни не слишком-то строги со звездными наследниками, и в итоге бесконтрольные дети потихоньку превращаются в маленьких монстров. Братья и сестры начали конкурировать друг с другом ради внимания звездных родителей. Как рассказывают домочадцы Джоли-Питтов, в доме царит постоянный хаос, крики и драки – дети бесконечно воюют друг с другом. Например, девятилетний Мэддокс и шестилетний Пакс просто одержимы жестокой «спортивной» борьбой – они лупят друг друга не переставая. А потом замыкаются в себе, и их часами не могут найти – у каждого из усыновленных мальчишек в огромном доме есть тайные местечки, куда они скрываются и сидят там в одиночестве. Дочки Анжелины и Брэда так же одержимы насилием по отношению друг к другу. Между четырехлетней Шайло (родной дочкой Джоли и Питта) и пятилетней Захарой (усыновленной чернокожей девочкой) существует жесткая конкуренция, и в результате малышки постоянно дерутся. «Они бьют друг друга и тянут одна другую за волосы, - говорит источник, - И если мальчишки часто ссорятся из-за игрушек или одежды, то у девочек, похоже, настоящая индивидуальная непереносимость». Обе девочки никак не могут отучиться от привычки сосать большой палец или уголок собственного одеяла. Кроме того, Шайло ничего не стоит разразиться слезами, если мамы Анжелины нет рядом. «Брэд и Анжелина должны были срочно принять какие-то меры, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», - считают приятели звездной пары. Обеспокоенные психологическим состоянием своих детей Джоли и Питт решили прибегнуть к помощи специалиста, и наняли психотерапевта. Психолог только начал работать со звездным семейством, и некоторый компромисс уже достигнут. Врач предписал звездным родителям проводить с каждым из детей индивидуально не менее 10 минут в день.