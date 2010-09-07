Любовник подарил Наоми Кэмпбелл старинный дворец

Российский олигарх Владислав Доронина решил подарить Наоми Кэмпбелл старинный дворец в Венеции. На выходных звездная пара отправилась осматривать выставленный на продажу дворец Контарини Фазан – один из самых известных и красивых исторических палаццо Венеции. Особняк, построенный в XV веке, стоит на Большом канале неподалеку от площади Сан Марко. Этот дом местные жители окрестили «домом Дездемоны» - по преданию, она жила здесь до встречи с Отелло. Недавно здание было выставлено на продажу, и Доронин сразу же заинтересовался романтической недвижимостью. Показав Наоми дворец, русский олигарх затем долго беседовал на балконе с владельцем особняка, обсуждая с ним детали предстоящей сделки. На супермодель красивейший дворец произвел неизгладимое впечатление – когда на закате пара покидала палаццо, Наоми довольно улыбалась. Если Владислав Доронин решит купить дворец в Венеции , это будет уже не первый подарок подобного рода: год назад он презентовал Наоми дом, принадлежавший раньше американскому баскетболисту Шакилу О'Нилу. Роскошный особняк площадью 1806 кв.м. с восемью спальнями и одиннадцатью ванными комнатами расположен на искусственном острове Star Island у побережья Майами. За этот дом Доронину пришлось выложить 16 млн. долларов.