Водителю Януковича стало плохо во время чтения приговора

Суд относительно водителя кортежа Януковича, обвиненного в ДТП под Борисполем, перенесли на три недели. Такое решение принял судья Дарницкого районного суда Тамара Трусова. Во время заседания прокурор Дарницкого района Городецкий зачитал обвинительный вывод, где просил применить к подсудимому статью 286. ч2, которая предусматривает до 3-8 лет заключения. Во время зачитывания прокурором вывода обвиняемому стало плохо. Судья сделала перерыв в слушании на час, а прокурор предложил вызвать скорую подсудимому. Через 15 минут приехала скорая из "Феофании". Медики полчаса осматривали подсудимого, и поставили ему диагноз гипертензивный криз. После чего решили забрать его в "Феофанию", в неврологическое отделение. В связи с этим судья объявила, что дальнейшее рассмотрение дела состоится через три недели. Как известно, в мае в ДТП со скорой кортежа Януковича погиб таксист, а двое людей получили тяжелые травмы.