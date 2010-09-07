Шуфрич не захотел быть под женщиной

Эпотажный политик Нестор Шуфрич решил не оставаться под началом секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Раисы Богатыревой. Как сообщил “Эксклюзиву” один из приближенных к политику людей - “Для него это слишком мелко” Также нам сообщили, что Нестор Иванович сейчас в раздумьях о своих будущих шагах. Но скоро станет известно, к какому выводу он пришел и где себя он в будущем видит. – Шестого сентября у него заканчивается отпуск и тогда скорее всего уже что-то станет ясно, – резюмировал собеседник.