Милиция обнаружила наркомана с пистолетом на пути кортежа Януковича

28 августа во время обследования объектов, расположенных по маршруту передвижения Президента Виктора Януковича, на чердаке одного из жилых домов города Брянка Луганской области правоохранители выявили и задержали гражданина, у которого изъяты наркотические вещества и стартовый пистолет Erol Magon, переделанный для стрельбы боевыми патронами. За это сегодня, 7 сентября, на оперативном совещании в УМВД Луганской области за профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников поручили награды. В частности, отличие МВД Украины "За отличие в службе" 2-й степени получили капитан милиции Волосунов Игорь Станиславович, инспектор разрешительной системы Брянковского городского отдела УМВД, и капитан милиции Исаев Виталий Сергеевич, оперуполномоченный сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Брянковского городского отдела УМВД. Напомним, в июне председатель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский заявил, что жизнь Президента находится в опасности. По его словам, спецслужбам еще не удалось устранить угрозу. "Это вопрос угроз. Да, была угроза жизни Президента. Мы провели достаточно серьезный комплекс оперативных мероприятий. Угрозу пока еще не устранили. Это был не простой звонок по телефону. Простой звонок или простое письмо не воспринималось бы настолько серьезно", – сказал он.