Юрия Луценко напугала цена $500?

Поезжайте в выставочные залы на Броварском проспекте (возле станции метро «Левобережная»). Если повезет — вы сможете там увидеть некогда правую руку главы МВД Геннадия Москаля, нардепа-бютовца Сергея Власенко или замглавы АП Геннадия Васильева. А в минувшую субботу здесь прогуливался сам Виктор Ющенко. А все потому, что уже много лет каждую субботу тут собираются коллекционеры со всей Украины. Среди желающих купить раритеты встречаются и VIP-ы. Самый частый гость на барахолке — Виктор Ющенко. Он начал сюда ходить еще будучи главой НБУ. «Помню, как ему люди протягивали купюры, на которых стояла его электронная подпись как главы Нацбанка, и он рядом ставил еще один автограф — уже от руки», — улыбается торговец украинской стариной Олесь. «Но Ющенко скупает не только рушники и горшки. Мне рассказывали, как однажды он купил трость в серебре, а Порошенко саблю — она якобы около $1 тысячи стоила. Но последние 4—5 лет Порошенко тут не видно», — говорит один из коллекционеров. «Время от времени появляется Юрий Луценко: он интересуется холодным оружием. Ходят слухи, что и Шуфрич тоже интересуется оружием, но его здесь ни разу не видели. Спикер Литвин собирает антикварные книги: как-то купил у моего соседа по истории за $20 — она издана в XIX веке, хотя некоторые книги XVII века могут стоить $2—5 тысяч. Бютовец Сергей Власенко интересуется старинными книгами по юриспруденции. А нунсовец Кирилл Куликов — перстнями и печатками. Он купил тут старинный перстень за 300 грн. Здесь, на барахолке, перстни стоят в диапазоне $10—700. Хотя я знаю историю, как одному нашему археологу предлагали $100 тыс. за перстень, который он нашел, но он отказался от денег и сдал находку в музей», — рассказал нам один из коллекционеров. «А вот регионал Валерий Бондик смотрит медали и значки. У меня он как-то купил безделицу за $50. Вообще здесь бывает много знаменитостей: ходят певцы Гарик Кричевский, несколько раз видел Олега Скрипку, Виктор Павлик как-то купил у моего соседа гармошку», — говорит другой коллекционер. «А Александр Пономарев скупает старинные пианино. В основном они тут стоят порядка $1 тыс., но он, говорят, однажды приобрел инструмент за $15 тысяч», — подхватывает разговор его коллега. Кроме того, продавцы говорят, что несколько раз видели на барахолке Геннадия Москаля, а также его тезку — Геннадия Васильева. «Он остановился у моего лотка, я спросил его, чем он интересуется, но он не ответил и ничего не купил», — говорит продавец Анатолий.